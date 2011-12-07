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В Казани на улице Чистопольская загорелся строящийся многоэтажный дом

Площадь пожара сейчас устанавливается.

В Казани в строящемся жилом комплексе, расположенном рядом со зданием на улице Нигматуллина, 3 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«В 12.20 23 августа по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре на стройке рядом с Нигматуллина, 3. Пожарные подразделения реагировали по рангу пожара № 1. По прибытии пожарных расчётов горело складское помещение (хранились полиэтиленовые трубы) на первом этаже строящегося многоквартирного жилого дома, не сданного в эксплуатацию», — говорится в сообщении. 

На данный момент площадь пожара устанавливается, сил и средств на месте достаточно для устранения огня. Угрозы распространения пожара на близлежащие здания нет, отметили в пресс-службе.

КВ
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