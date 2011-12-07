В Татарстане началась проверка после гибели альпинистки у Юрьевской пещеры

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ проводят доследственную проверку по факту гибели альпинистки 22 августа. Трагедия произошла в Камско-Устьинском районе у Юрьевской пещеры, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По предварительным данным, во время занятия скалолазанием у нее оборвался трос, и она упала с высоты нескольких десятков метров. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась по дороге в больницу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.