Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане началась проверка после гибели альпинистки у Юрьевской пещеры

По предварительным данным, она упала с высоты нескольких десятков метров.

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ проводят доследственную проверку по факту гибели альпинистки 22 августа. Трагедия произошла в Камско-Устьинском районе у Юрьевской пещеры, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По предварительным данным, во время занятия скалолазанием у нее оборвался трос, и она упала с высоты нескольких десятков метров. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась по дороге в больницу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

КВ
Лента новостей