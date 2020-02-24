Челнинский водитель пытался скрыться с места ДТП, но перевернулся

В Набережных Челнах, на перекрестке двух важных магистралей — проспекта Вахитова и Московского проспекта — перевернулся Ford, пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Выяснилось, что водитель иномарки врезался в другой Ford и попытался скрыться с места ДТП. Маневр оказался неудачным — легковушка опрокинулась на бок. Водитель не сумел самостоятельно покинуть автомобиль — его извлекли спасатели.

«Скорая» диагностировала у мужчины тупую травму живота. Второй водитель тоже получил повреждения: у него диагностировали травму носа и гематому лба.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на перекрестке улиц Ершова и Новаторов истекавший кровью водитель устроил ДТП.