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Челнинский водитель пытался скрыться с места ДТП, но перевернулся

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

В Набережных Челнах, на перекрестке двух важных магистралей — проспекта Вахитова и Московского проспекта — перевернулся Ford, пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Выяснилось, что водитель иномарки врезался в другой Ford и попытался скрыться с места ДТП. Маневр оказался неудачным — легковушка опрокинулась на бок. Водитель не сумел самостоятельно покинуть автомобиль — его извлекли спасатели.

«Скорая» диагностировала у мужчины тупую травму живота. Второй водитель тоже получил повреждения: у него диагностировали травму носа и гематому лба.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на перекрестке улиц Ершова и Новаторов истекавший кровью водитель устроил ДТП.

КВ
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