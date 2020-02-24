В Казани из пожара спасли шестерых людей

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, в 11:14 часов дня поступил звонок, о пожаре в Советском районе. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на Губкина, 4.

На место прибыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. В подъезде создалось плотное задымление. Открытое горение ликвидировали в 11:34 часов дня.

От отравления угарным газом спасатели с помощью масок спасли шестерых человек, среди которых были двое детей. К счастью, пострадавших нет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорском районе 15-летний мальчишка вынес мужчину из огня.