В Лениногорском районе 15-летний мальчишка вынес мужчину из огня

Накануне вечером в Лениногорском районе Татарстана произошел пожар. Из горящего дома был вынесен мужчина на руках 15-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, пламя вспыхнуло в доме деревни Урмышла. По предварительным данным, причиной возникновения стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Увидев пожар, соседи немедленно позвали на помощь. Не дожидаясь пожарных школьник Фарид Садриев зашел в дом. А его отчим в это время остался снаружи.

Сквозь полностью задымленное помещение в углу зала мальчик увидел горящий телевизор, а затем и потерявшего сознания хозяина дома. Он лежал возле двери, головой к выходу и лицом вниз.

Отбросив все сомнения и задержав дыхание, парень побежал к мужчине и схватил его за левую руку. Так он вытянул его из горящего дома, где на улице ему помогли соседи. Потерпевшего перетащили в рядом стоящий дом. Там ему оказали первую медицинскую помощь.

Пожарные приехали через две минуты после вызова. К этому моменту дом площадью 100 кв.м был полностью уничтожен огнем.