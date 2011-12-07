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На стройплощадке в Казани рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На стройплощадке в Казани рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа.

Судя по видеоролику, выложенному в социальные сети, рабочего в контейнере поднимали на стройке у общежития КГЭУ. Он не был оснащен страховочным снаряжением. А само видео снимал один из его коллег.

Прокуратура по данному факту уже начала проверку.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане из-за обрыва люльки автовышки погиб рабочий. Двое мужчин упали на землю с 10-метровой высоты: один погиб, второй госпитализирован.

КВ
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