На стройплощадке в Казани рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа.

Судя по видеоролику, выложенному в социальные сети, рабочего в контейнере поднимали на стройке у общежития КГЭУ. Он не был оснащен страховочным снаряжением. А само видео снимал один из его коллег.

Прокуратура по данному факту уже начала проверку.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане из-за обрыва люльки автовышки погиб рабочий. Двое мужчин упали на землю с 10-метровой высоты: один погиб, второй госпитализирован.