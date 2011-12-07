В татарстанском селе найдено тело мужчины с 65 ножевыми ранениями

В Татарстане в селе Надеждино найдено тело 28-летнего мужчины с 65 ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По подозрению в убийстве задержан 27-летний знакомый убитого, который дал признательные показания.

По версии следствия, накануне к убитому приехали двое мужчин, в том числе подозреваемый, которые вместе с ним отбывали наказание в тюрьме. В ходе распития спиртных напитков, между погибшим и задержанным возник конфликт: потерпевший упрекнул своего гостя в том, что тот отказался отбывать наказание вместе с ним в хозчасти СИЗО и начал его оскорблять.

Тогда подозреваемый избил мужчину и нанес ножом множество ранений. Затем гости прибрались в квартире и покинули место трагедии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанный заключен под стражу. Ведется расследование преступления. Уточняются все обстоятельства произошедшего.