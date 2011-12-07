Поисковики нашли кроссовок одного из потерявшихся на лодке подростков из Елабуги

В Каме нашли обувь девушки из Елабуги, которая пропала вместе с молодым человеком. Ребята уплыли на лодке, и больше их никто не видел, сообщают «Челнинские известия».

Поисковому отряду не пришлось вылавливать кроссовок девушки из воды. Его течением прибило к берегу.

Сегодня в поисковой операции собираются принять участие 15 человек на шести лодках, снаряженные аквалангами и эхолотами. В поисках принимают участие добровольцы из Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Елабуге возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух молодых людей на лодке. Органами СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).