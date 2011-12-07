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В Татарстане парень устроил смертельное ДТП в первый день получения водительских прав

В результате аварии «ВАЗ-21093» и «КАМАЗа» пассажир легкового автомобиля скончался.

Авария со смертельным исходом произошла ночью 22 августа на 20-м км автодороги Аксубаево — Новое Ибрайкино.

18-летний водитель за рулем «ВАЗ-21093» выехал на встречную полосу и врезался в стоящий около остановки грузовик «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Виновник ДТП получил серьезные увечья. С сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом ребер он был доставлен в больницу.

В результате происшествия пассажир «ВАЗ-21093» от полученных травм скончался на месте. В момент аварии он находился на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали про массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

КВ
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