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В Татарстане рабочий погиб при строительстве крытого школьного манежа

Мужчина упал с высоты примерно девять метров.

В Альметьевске при строительстве крытого школьного футбольного манежа погиб 35-летний рабочий – он упал с высоты и скончался от полученных травм в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, погибший вместе с напарником занимались монтажом перекрытий манежа. В какой-то момент мужчина начал терять равновесие и стал падать. Товарищ подхватил его и попытался удержать за руки, но это не помогло и мужчина все равно упал с высоты примерно 9 метров на бетон. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. При этом есть информация, что на погибшем в момент падения было страховочное снаряжение.

 

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