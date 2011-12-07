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Камская транспортная прокуратура провела проверку после вылета самолета без разрешения

Мужчина совершил полет для десикации посадок подсолнечника в Нижнекамске.

Камская транспортная прокуратура проверила факт вылета на самолете в Нижнекамске, которое совершил житель Волгодонска, сообщила Камская транспортная прокуратура. 

Мужчина арендовал судно марки «X32 Кречет», бортовой номер RA-0276A, чтобы совершить полет для десикации посадок подсолнечника. Как выяснилось, разрешение на полет в территориальном Центре организации воздушного движения он не запрашивал. 

В связи с этим, 24 сентября 2021 года в отношении пилота вынесено постановления об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния). 

Транспортная прокуратура контролирует прокурорское реагирование по данному делу.  

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