Камская транспортная прокуратура провела проверку после вылета самолета без разрешения

Камская транспортная прокуратура проверила факт вылета на самолете в Нижнекамске, которое совершил житель Волгодонска, сообщила Камская транспортная прокуратура.

Мужчина арендовал судно марки «X32 Кречет», бортовой номер RA-0276A, чтобы совершить полет для десикации посадок подсолнечника. Как выяснилось, разрешение на полет в территориальном Центре организации воздушного движения он не запрашивал.

В связи с этим, 24 сентября 2021 года в отношении пилота вынесено постановления об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Транспортная прокуратура контролирует прокурорское реагирование по данному делу.