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В Болгаре женщина ударила гостя ножом

Гражданин получил проникающее ножевое ранение грудной клетки.

49-летний житель Болгара получил в гостях проникающее ножевое ранение грудной клетки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские оперативно задержали подозреваемую: 53-летнюю местную жительницу.

Выяснилось, что граждане употребляли алкоголь, но между сторонами вспыхнула ссора. Гостеприимная женщина разрешила ее ударом ножа. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани избили и ограбили 30-летнего горожанина за отказ дать денег.

КВ
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