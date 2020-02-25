В Болгаре женщина ударила гостя ножом

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49-летний житель Болгара получил в гостях проникающее ножевое ранение грудной клетки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Полицейские оперативно задержали подозреваемую: 53-летнюю местную жительницу.
Выяснилось, что граждане употребляли алкоголь, но между сторонами вспыхнула ссора. Гостеприимная женщина разрешила ее ударом ножа. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани избили и ограбили 30-летнего горожанина за отказ дать денег.