В Казани избили и ограбили 30-летнего горожанина за отказ дать денег

В Казани неизвестные избили и ограбили 30-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Инцидент произошел 17 февраля на улице Минской. Пострадавший сразу же обратился в полицию. По его словам, двое неизвестных подошли к нему на улице и попросили тысячу рублей. Мужчина им отказал, после чего злоумышленники вступили с ним в словесную перепалку, а затем начали избивать. После того как потерпевший упал на землю, один из парней обыскал его карманы и вытащил содержимое: кошелек с банковскими картами и 10 тысяч рублей.

Информацию о нападении передали наружным службам полиции. Росгвардейцы задержали подозреваемых по «горячим следам» и доставили их в полицию.

Позже выяснилось, что молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности и пребывали в местах лишения свободы за тяжкие преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Советский районный суд постановил арестовать 31-летнего мужчину, а его 36-летнего напарника поместить под домашний арест до окончания следствия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане сразу два автомобиля перевернулись в кювет.