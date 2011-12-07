Сотрудники ГИБДД Казани по видео в сети нашли девушку, катавшуюся по встречной полосе

Сотрудники казанского ГИБДД завели административное дело на женщину, катавшуюся на автомобиле по встречной полосе движения, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сообщается, что 23 мая сотрудники дорожной инспекции наткнулись на видеоролик в сети, где водитель автомобиля KIA на Оренбургском проезде двигался по встречной полосе. Во время административного следствия они установили личность правонарушителя. Им оказалась 35-летняя женщина.

Сейчас в отношении правонарушительницы заведено административное дело ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на проезжую часть, предназначенную для встречного движения»).

Ранее «Казанские ведомости» писали, что за прошедшие трое суток (21, 22 и 23 мая) в Казани было зарегистрировано 508 ДТП, из них 16 происшествий с пострадавшими.