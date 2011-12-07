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В Казани из-за короткого замыкания эвакуировали школу

В учебном заведении в этот момент не было детей, проходило родительское собрание.

В Казани из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать школу № 65. В 18.08 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Детей в это время в учебном заведении не было, шло родительское собрание. 20 человек вышли на улицу самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Также сработала система оповещения и управления эвакуацией людей. Пострадавших нет. Как установили спасатели, произошло короткое замыкание без горения в слаботочной сети над подвескам потолком в вестибюле первого этажа. Сотрудники МЧС получили «отбой».

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