В Казани из-за короткого замыкания эвакуировали школу

В Казани из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать школу № 65. В 18.08 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Детей в это время в учебном заведении не было, шло родительское собрание. 20 человек вышли на улицу самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Также сработала система оповещения и управления эвакуацией людей. Пострадавших нет. Как установили спасатели, произошло короткое замыкание без горения в слаботочной сети над подвескам потолком в вестибюле первого этажа. Сотрудники МЧС получили «отбой».