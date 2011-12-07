В Верховном суде Татарстана будут судить банду наркоторговцев

В Верховном суде РТ 26 мая приступят к рассмотрению уголовного дела в отношении 29-летнего организатора преступного сообщества и семи его участников, сообщает Прокуратура Татарстана.

Члены преступного сообщества, участникам которого от 26 до 42 лет, занимались распространением через Интернет наркотиков и психотропных веществ на территории Татарстана и Нижегородской области. По версии следствия, создал преступную группу житель Нижегородской области. Четверо фигурантов дела, выполняя функции «оптовых закладчиков», получали от организаторов крупные партии веществ, фасовали их и передавали по цепочке подельникам для дальнейшего сбыта. Еще двое размещали вещества в тайниках-закладках. Помимо этого, двое соучастников обвиняются в контрабанде более 1,5 кг наркотиков из Нидерландов и Китая.

Три года назад незаконная деятельность наркобанды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Во время обыска было изъято почти 3 кг запрещенных веществ.

Один из подсудимых находится под домашним арестом, остальные – под стражей. Женщине-соучастнице удалось скрыться от следствия, и она объявлена в розыск.

О результатах рассмотрения дела будет известно позже.