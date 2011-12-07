Полицейские задержали казанца, который угрожал взорвать квартиру

Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать квартиру на улице Рихарда Зорге в Казани.

Из-за угроз экстренным службам пришлось эвакуировать жильцов дома.

Полицейские с сотрудниками Росгвардии зашли в квартиру 44-летнего правонарушителя. Её также осмотрели кинологи и саперы. В квартире ничего похожего на взрывные устройства обнаружено не было, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, сегодня, 25 июня утром к жильцу дома №77 пришли приставы с судебным постановлением. Он должен был освободить квартиру, от хлама, который там накопил, и произвести санобработку. Но не выполнил предписаний. Мужчина не открыл приставам, а наоборот, забаррикадировался в квартире и стал говорить, что взорвёт гранату. На место были стянуты экстренные службы. Прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов тоже выехал на место.