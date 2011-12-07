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В Альметьевске спасатели вызволили девочку, которая упала с крыши и застряла в заборе

Пострадавшую девочку увезли в больницу.

В Татарстане спасателям пришлось спасать ребёнка, упавшего с крыши дома в Альметьевске на проспекте Тукая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Как выяснилось, девочка 2009 года рождения сорвалась с крыши и травмировала ногу пикой забора. Кроме того, нога подростка застряла в конструкции забора. Потребовалась помощь спасателей.

При помощи специального инструмента они перекусили конструкцию забора и освободили ногу. После этого девочку на скорой увезли в больницу.

КВ
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