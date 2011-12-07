В Москве был осужден татарстанец за попытку убийства соседа и избиение полицейского

В Москве Перовским районным судом был осужден татарстанец, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Осужденный — 40-летний Махмуджон Матмусаев — получил от суда обвинительный приговор, ближайшие семь лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. Мужчина был судим и прежде.

В Москве он проживал в одной квартирой вместе с сестрой и товарищами. Одного из них он, будучи нетрезвым, попытался ударить в живот и бедро. Если первый удар потерпевший сумел отвести рукой, то второй пришелся в цель. После этого он сумел обезоружить нападающего.

Махмуджон Матмусаев попытался сбежать с места происшествия, однако у подъезда его остановил участковый, с которого Матмусаев сорвал нагрудный знак, после чего ударил полицейского в лицо. Затем в ситуацию вмешался наряд полиции, который и задержал злоумышленника.