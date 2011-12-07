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В Казани погиб мотоциклист при столкновении с автомобилем

ДТП произошло на пересечении улиц Болотникова и Лазарева.

В столице Татарстана разбился 30-летний водитель мотоцикла, столкнувшись с легковушкой. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Авария произошла 24 августа, в 14:30 по вине водителя автомобиля марки LADA. Автомобилист нарушил правило ПДД «Движение направо» и проехал прямо, сбив мотоциклиста. От полученных травм мужчина скончался в больнице, отметили в отделе ГИБДД РТ. 

Ранее в Татарстане парень устроил смертельное ДТП в первый день получения водительских прав.

КВ
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