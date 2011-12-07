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В Татарстане предприниматель задолжал кредиторам 155 млн рублей

Бизнесмен передал свое имущество третьим лицам.

В Казани 58-летний предприниматель нанес ущерб кредиторам на сумму 155 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Приволжский суд столицы Татарстана рассмотрит уголовной дело в отношении бизнесмена по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления», отметил Галиев.

По версии следствия, в 2016–2019 годах предприниматель, чтобы не выплачивать долги своим кредиторам, а также не платить налоги и сборы, передал третьим лицам безвозмездно 15 объектов недвижимости и три автомобиля.

Также он переоформил на родственника четыре объекта недвижимости стоимостью более 2 млн рублей, чтобы легализовать часть имущества.

КВ
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