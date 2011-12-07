Полиция: В Казани мошенники собирают деньги для малоимущих

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В Татарстане появились мошенники, которые от имени власти просят деньги для малоимущих семей, предупредили в пресс-службе УМВД по РТ.
Как рассказали в правоохранительных органах, в одну из частных фирм позвонила женщина и представилась министром труда и соцзащиты РТ. Она рассказала руководителям фирмы о том, что собирает деньги якобы на помощь малоимущим семьям, чтобы те смогли сделать ремонт в квартирах.
Менеджер фирмы согласовал с учредителем сумму перевода на счет звонившей женщины, а это более 200 тыс. рублей, после чего перевел деньги.
Как только представители фирмы поняли, что их обманули, сразу же обратились в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Полиция просит горожан быть бдительными и не доверять непроверенной информации.