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Полиция: В Казани мошенники собирают деньги для малоимущих

Неизвестные от имени представителей власти собирают деньги якобы на помощь малоимущим семьям.

В Татарстане появились мошенники, которые от имени власти просят деньги для малоимущих семей, предупредили в пресс-службе УМВД по РТ.

Как рассказали в правоохранительных органах, в одну из частных фирм позвонила женщина и представилась министром труда и соцзащиты РТ. Она рассказала руководителям фирмы о том, что собирает деньги якобы на помощь малоимущим семьям, чтобы те смогли сделать ремонт в квартирах.

Менеджер фирмы согласовал с учредителем сумму перевода на счет звонившей женщины, а это более 200 тыс. рублей, после чего перевел деньги.

Как только представители фирмы поняли, что их обманули, сразу же обратились в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция просит горожан быть бдительными и не доверять непроверенной информации.

КВ
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