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Челнинские приставы забрали авто у должницы, не выплачивающей налоги

Машину 37-летней жительницы автограда обнаружили у другого автовладельца.

Челнинские приставы забрали авто у должницы, не выплачивающей налоги. За все время женщина набрала 124 штрафа ГИБДД

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ, всего у 37-летней жительницы Набережных Челнов во владении два автомобилями — Renault Arkana и Toyota RAV4. Нарушительницу по адресу регистрации ее места жительства не нашли, а имущество было объявлено в розыск.

Так, в ходе розыскных работ приставами был найден японский кроссовер, который уже был оформлен в лизинг и передан другому автовладельцу. Мужчина связался с хозяйкой автомобиля, она приехала на свей второй машине. Последний автомобиль был арестован, кроссовер изъят и отправлен на спецстоянку. Затем челнинке пришлось оплатить все штрафы в размере 200 тыс. рублей. 

КВ
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