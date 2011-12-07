В Казани оштрафовали блогеров за съемку опасного ролика на Кремлевской дамбе

21 апреля в соцсетях инспектора по направлению розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани обнаружили ролик, где на кадрах видно, как по Кремлевской дамбе едет «Тойота», а на крыше стоит человек с веслом, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Правоохранители изучили видео и выяснили, что в его съемке принимало участие пять человек: три водителя и два пассажира. Правонарушителей пригласили в подразделение ГИБДД, где провели профилактическую беседу на тему неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Вину свою казанцы признали.

В участников съемки было составлено девять протоколов на сумму 10,5 тыс. рублей. Как уточнили в Госавтоинспекции Казани, водителей оштрафовали за движение по автобусной полосе, опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины.