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В Казани оштрафовали блогеров за съемку опасного ролика на Кремлевской дамбе

Правоохранители выяснили, что в съемках ролика «мужчина с веслом» участвовало 5 человек, было составлено 9 протоколов

21 апреля в соцсетях инспектора по направлению розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани обнаружили ролик, где на кадрах видно, как по Кремлевской дамбе едет «Тойота», а на крыше стоит человек с веслом, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Правоохранители изучили видео и выяснили, что в его съемке принимало участие пять человек: три водителя и два пассажира. Правонарушителей пригласили в подразделение ГИБДД, где провели профилактическую беседу на тему неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Вину свою казанцы признали.

В участников съемки было составлено девять протоколов на сумму 10,5 тыс. рублей. Как уточнили в Госавтоинспекции Казани, водителей оштрафовали за движение по автобусной полосе, опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины.

КВ
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