Казанец задним ходом на «МАЗе» протаранил столб и попал в больницу

За минувшие сутки, 25 мая, в Казани на дорогах произошло 164 ДТП, из них шесть – с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в полдень ДТП произошло на прилегающей территории дома № 3 по ул. Тэцевская. 58-летний водитель автомобиля «МАЗ» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и протаранил металлический столб. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Всего за день, за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 994 водителя и 151 пешехода, трех водителей задержали с признаками алкогольного опьянения.