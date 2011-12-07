В Казани автомобиль сбил подростка на велосипеде и проехался по нему

В Казани на территории ЖК «Весна» примерно в восьмом часу утра 26 мая автомобиль Daewoo Matiz сбил подростка на велосипеде и проехался по нему.

Как рассказал «Казанским ведомостям» очевидец, за рулём автомобиля была женщина, а велосипедом управлял подросток.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые есть в распоряжении издания, видно, что велосипедист пересекает проезжую часть, не спешившись. Его сбивает автомобиль, который затем проехался по нему.

Проехав дальше, машина остановилась и из неё выбежала женщина, которая кинулась к подростку. К нему также побежал один из очевидцев.