Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани автомобиль сбил подростка на велосипеде и проехался по нему

Инцидент произошёл в восьмом часу утра в ЖК «Весна».

В Казани на территории ЖК «Весна» примерно в восьмом часу утра 26 мая автомобиль Daewoo Matiz сбил подростка на велосипеде и проехался по нему. 

Как рассказал «Казанским ведомостям» очевидец, за рулём автомобиля была женщина, а велосипедом управлял подросток.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые есть в распоряжении издания, видно, что велосипедист пересекает проезжую часть, не спешившись. Его сбивает автомобиль, который затем проехался по нему. 

Проехав дальше, машина остановилась и из неё выбежала женщина, которая кинулась к подростку. К нему также побежал один из очевидцев.

КВ
Лента новостей