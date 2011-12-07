Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани трамвай №4 сошёл с рельс

На этот раз инцидент произошёл по улице Гвардейская.

Сегодня в Казани вновь произошёл инцидент с участием трамвая. Сообщается, что трамвай №4 сошёл с рельс на улице Гвардейская.

Пользователи социальных сетей без особого задора дают комментарии по этому поводу: «Уже неудивительно».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани столкнулись два трамвая. Пострадали водители и кондукторы. Один водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в казанскую больницу №7, врачи провели сложную операцию на ногу, но нога у мужчины не прижилась.

КВ
Лента новостей