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В Нижнекамске пенсионер сбил ребёнка на самокате на пешеходном переходе

Мальчик уже осмотрен медиками и отпущен домой.

Сегодня около полудня на улице Тукая в Нижнекамске произошло ДТП с участием 67-летнего водителя внедорожника KIA и 10-летнего мальчика на самокате. Авария произошла на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе пропаганды Нижнекамской Госавтоинспекции.

Сообщается, что водитель внедорожника KIA не уступил место на пешеходном переходе мальчику, который ехал на самокате и сбил его. Ребёнок получил травмы ноги и был доставлен в больницу. Но уже после осмотра врачей от был отпущен домой.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в республике с начала года произошло 155 ДТП с участием детей.

КВ
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