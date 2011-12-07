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В РТ с начала года произошло 155 ДТП с участием детей

В них погибли 8 человек.

С начала этого года в Татарстане произошло 155 ДТП в которых погибло 8 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов. 

«Ситуация с аварийностью остаётся очень напряженной. По оперативным данным, по состоянию на 15 мая в республике с участием несовершеннолетних произошло 155 ДТП, в которых 8 человек погибли и 159 получили ранения», — сказал спикер. 

Также он рассказал, что с начала этого года в республике по вине детей произошло 23 дорожно-транспортных происшествий. 

КВ
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