Казанец убил сожителя матери за требование съехать с родительской квартиры

В Татарстане перед судом предстанет житель Казани, который подозревается в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

ЧП произошло 24 июля. Патрулирующие район сотрудники казанского УВО Росгвардии получили информацию из полиции о том, что в доме по улице Красной Позиции мужчина с ножевым ранением. Росгвардии прибыли по адресу и задержали нетрезвого 34-летнего мужчину, который нанес смертельное ножевое ранение своему отчиму.

Выяснилось, что он отмечал день рождения матери. Во время застолья ее сожитель потребовал, чтобы мужчина переехал из квартиры. Мать оказалась на стороне своего гражданского мужа

Тогда подозреваемый взял на кухне нож и три раза ударил им пожилого мужчину. При этом один из ударов пришелся в живот. От полученного ранения 60-летний мужчина скончался до приезда медиков.

Мужчина вину признал, расследование дела продолжается.