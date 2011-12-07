По вине пьяного водителя на «БМВ» в Казани пострадал пятилетний ребенок

В ДТП на улице Гвардейской пострадал пятилетний ребенок. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, авария произошла днем 25 июля.

Нетрезвый 34-летний водитель автомобиля «БМВ» не смог рассчитать безопасную дистанцию и на свой полосе протаранил «Рено» под управлением 38-летней женщины. В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок — пассажир «Рено».

Всего за минувшие выходные в Казани за нарушение ПДД к ответственности привлекли 2254 водителя и 675 пешеходов, 32 водителя были задержаны с признаками опьянения.