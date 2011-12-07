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В Татарстане девушка нашла наркотики во время прогулки с котом

Жительницу Казани приговорили к одному году лишения свободы условно.

В Казани 20-летняя девушка, выгуливая кота, обнаружила восемь свертков с наркотиками растительного происхождения общей массой 4,5 грамма. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, жительница Казани оставила запрещенные вещества себе. При ее задержании на одной из станций метро города полицейские обнаружили наркотики в кармане девушки.  

Жительницу Татарстана осудили за хранение веществ без цели сбыта и приговорили к одному году лишения свободы условно. 

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