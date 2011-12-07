В Набережных Челнах обнаружили мужчину, упавшего с моста

Под мостом на проспекте Хасана Туфана лежал мужчина с признаками падения с высоты. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сотрудников скорой помощи вызвал прохожий, который обнаружил тело мужчины в три утра. Пострадавшего доставили в БСМП.

Полицейские установили, что потерпевшему 51 год, он житель Удмуртии. Подробности и обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчикполучил тяжелые травмы, но остался жив.