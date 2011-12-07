В Казани случилось очередное возгорание

Сегодня в связи с очередным возгоранием в Казани пожарные РТ установили датчики дыма в квартире пенсионерки, которая едва не погибла в огне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в квартире 62-летней пенсионерки, проживающей по улице Королева, 14. Как сообщили соседи, в ней она живет одна. Также, по их словам, женщина склонна к употреблению спиртного и часто курит прямо в квартире.

По приезду сотрудников МЧС, хозяйка уже была на улице. К счастью, она успела выбраться, и госпитализация ей не потребовалась.

Пламя полностью уничтожило кресло. По данным инспекторов причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Дабы исключить подобные случаи, спасатели установили женщине автономные пожарные извещатели в зале и в прихожей. Датчики были закуплены по благотворительной программе за счет средств исполкома Зеленодольского района.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что в Казани из пожара спасли шестерых людей.