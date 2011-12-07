В Казани за день на дорогах пострадали трое детей

В Казани за сутки, 26 апреля, произошло 187 ДТП, семь участников дорожного движения, в том числе трое детей, получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, около двух часов дня напротив дома № 83 по ул. Беломорская под колеса авто попал 10-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель, нарушив правила дорожного движения, с места происшествия скрылся. Ребенок получил различные травмы.

Еще один 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Ниссан» в 17.35 во дворе дома № 46 по ул. Восстания. По предварительным данным, водитель не уступил дорогу и совершил наезд на ребенка, который находился в сопровождении матери. Мальчик получил ушиб.

Буквально через полчаса 25-летняя автоледи на «Киа» напротив дома № 15 по ул. Ленинградская совершила наезд на 11-летнего велосипедиста, который при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу машине. Мальчик получил различные ушибы.