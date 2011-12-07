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В Казани мошенники пытаются собрать деньги с родителей учеников гимназии №175 за трансфер до лагеря

В исполкоме Казани заявили, что трансфер до места отдыха будет обеспечен.

Мошенники начали звонить родителям учеников гимназии № 175. Им предлагаю оплатить трансфер до моря, куда их обещали свозить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

11 мая на гимназию напал вооруженный охотничьим ружьем 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл огонь и убил девять человек. Еще 23 человека получили различные травмы и ранения. После трагедии «Сбербанк» и «Красный крест» организовали сбор средств для пострадавших — было собрано свыше 73 млн рублей. Было принято решение направить эти средства на организацию отдыха как пострадавших детей, так и педагогов.

В Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани заявили, что трансфер до мест отдыха учеников гимназии № 175 будет обеспечен и родителям не нужно за это платить. 

КВ
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