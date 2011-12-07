Из-за урагана в Татарстане 40 районов остались без света

В городе Кукмор сорвало крышу с детского сада. Прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательного подразделения определили, что на площади почти 300 кв. метров сорвало кровлю со здания дошкольного учреждения.

От урагана пострадал и Елабужский район. На подстанции «Елабуга» 110 кВ произошло отключение электроэнергии. Без света остались 40 населенных пунктов. Сейчас уже ведутся ремонтыне работы по устранению аварий.

В Набережных Челнах от сильного порыва ветра упал 60-метровый башенный кран. Сообщение о происшествии прошло в соцсетях, подлинность которого установили оперативные службы, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ. Во всех случаях пострадавших и погибших нет. Кран не эксплуатировался и машиниста в кабине не было.