Татарстанец задушил жену, а потом свел счеты с жизнью

Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по факту убийства женщин. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, утром 26 июля в селе Чувашская Минча Нурлатского района между супругами произошел конфликт. Затем на почве ревности 57-летний мужчина убил свою жену, после чего отправился в город и сам свел счеты с жизнью.

Тело 35-летней женщины со следами порезов и удушения обнаружили в колодце на территории одного из домохозяйств. А тело его супруга — на железнодорожных путях в Нурлате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, обстоятельства произошедшего выясняются.