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В Челнах спасли подростков, которые не смогли доплыть до берега

Мальчики в возрасте 10-12 лет вскарабкались на нижний ярус ниши для швартовых тумб.

Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили ребят из воды, которые не смогли добраться до берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел накануне в половине в восьмого вечера. Шестеро ребят в возрасте 10-12 лет прыгнули с причальной стенки в реку, но добраться до берега обратно не смогли. Место не было оборудовано для купания.

Дождаться помощи подростки решили на нижнем ярусе ниши для швартовых тумб. Оттуда их сняли спасатели и передали медикам.  

Сейчас родителей, чьи дети купались без присмотра взрослых, могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

 

КВ
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