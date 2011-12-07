В Казани столкнулись два полицейских автомобиля

В Казани 26 июля в 21.13 на перекресте улиц Кул Гали и Габишева произошло ДТП с участием патрульных автомашин «УАЗ Патриот» и «УАЗ Хантер».

По предварительным данным, один из экипажей ППС выехал на красный сигнал светофора. Одному из участников ДТП понадобилась медицинская помощь.

В Управлении МВД России по Казани проводится служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали два экипажа патрульно-постовой службы полиции.

Сотрудники полиции, находившиеся за рулем транспортных средств, пояснили, что в 21.10 один из экипажей, патрулирующих территорию Советского района, по радиостанции запросил помощь. Оба патруля направились по указанному адресу. Примерно в 21.13 водитель автомобиля «УАЗ Хантер» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом СГУ, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим патрульным автомобилем. В результате ДТП ни сотрудники полиции, ни другие участники дорожного движения не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится служебная проверка.