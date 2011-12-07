В Вахитовском районе Казани загорелся бревенчатый дом

В Вахитовском районе Казани около 15:00 по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в частном доме. К тушению пожара службы приступили в 15:33, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, горел бревенчатый дом 5x10 метров. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани на акватории яхт-клуба «Волжская гавань» загорелся катер. Пожар был полностью ликвидирован в 23:34 на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.