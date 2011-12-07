В МВД прокомментировали сообщения о стрельбе и задержаниях в Щербаково

В МВД по РТ отреагировали на сообщение о стрельбе и задержаниях в поселке под Казанью. Информация в социальных сетях не соответствует действительности, пишет «БИЗНЕС Online».

Накануне очевидцы инцидента опубликовали фото, на которых видно, как несколько человек лежат на земле, скрестив руки за спиной. Рядом стояли сотрудники полиции.

Как сообщила пресс-служба силового ведомства, в полицию поступило сведение «о противоправных действиях». Поэтому на место выехали спецподразделения МВД, а не ОМОН, как писали в соцсетях.

Там же уточнили, что стрельбы не было. Несколько человек с места происшествия были доставлены в полицию, в настоящее время проводятся оперативные действия.