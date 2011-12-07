Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец из ревности напал с ножом на приятеля знакомой и нанес ему ранения

Потерпевший и нападавший госпитализированы. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 38-летнего жителя Казани, который попытался убить приятеля своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Ночью 26 августа подозреваемый с ножом зашел в подъезд дома к бывшей сожительнице и стал ждать, когда она выйдет из квартиры. Ранее злоумышленник уже угрожал женщине, поэтому она попросила сходить с ней в магазин их общего знакомого.

Когда женщина со знакомым вышла на лестничную площадку, подозреваемый ударил 34-летнего мужчину ножом в голову, тот оказал сопротивление. В результате драки оба мужчины были отправлены в больницу.

Вину подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане местный житель поджог свою собутыльницу.

КВ
Лента новостей