Татарстанец из ревности напал с ножом на приятеля знакомой и нанес ему ранения

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 38-летнего жителя Казани, который попытался убить приятеля своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Ночью 26 августа подозреваемый с ножом зашел в подъезд дома к бывшей сожительнице и стал ждать, когда она выйдет из квартиры. Ранее злоумышленник уже угрожал женщине, поэтому она попросила сходить с ней в магазин их общего знакомого.

Когда женщина со знакомым вышла на лестничную площадку, подозреваемый ударил 34-летнего мужчину ножом в голову, тот оказал сопротивление. В результате драки оба мужчины были отправлены в больницу.

Вину подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане местный житель поджог свою собутыльницу.