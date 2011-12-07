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В Татарстане фирма задолжала работникам 2 млн рублей

На предприятие возбуждено уголовное дело.

Альметьевское предприятие ООО «АрматСтройГрупп» не выплатило 78 работникам заработнаую плату за период с января по март 2021 года. Размер задолженности составил 2 млн рублей, об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура направила заявление в мировой суд в целях восстановления трудовых прав работников. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объёме. На предприятие возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что прокуратура Казани начала проверку после аварии трамвая с «Газелью».

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