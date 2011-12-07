Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На предприятие из ПГТ Алексеевское заведено уголовное дело за неуплату налогов

Общий ущерб составил свыше 49 млн рублей.

На руководителей ООО «Технохимпром», зарегистрированного в Алексеевском возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, один из руководителей предприятия завышал налоговые вычеты с целью получения прибыли. Организация вносила ложные сведения в декларацию для уклонения от уплаты НДС. Общий ущерб превысил 49 млн рублей. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане возбудили уголовное дело на логистическую компанию из-за неуплаты налогов.

КВ
Лента новостей