На предприятие из ПГТ Алексеевское заведено уголовное дело за неуплату налогов

На руководителей ООО «Технохимпром», зарегистрированного в Алексеевском возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, один из руководителей предприятия завышал налоговые вычеты с целью получения прибыли. Организация вносила ложные сведения в декларацию для уклонения от уплаты НДС. Общий ущерб превысил 49 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане возбудили уголовное дело на логистическую компанию из-за неуплаты налогов.