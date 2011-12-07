Приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину будут читать несколько дней

Бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину приговор будут читать несколько дней. Об этом стало известно на судебном заседании.

Мусина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими к краху татарстанского банка. В его деле насчитывается 6 эпизодов, а сумма ущерба достигает 53 млрд рублей.

Гособвинение запросила бывшему банкиру 14 лет и 9 месяцев. Адвокат Мусина попросил, чтобы его подзащитного оправдали по одному из эпизодов потому как у него, истек срок давности, а 3 эпизода переквалифицировать на другие статьи. На заседании Роберт Мусин признал свою вину лишь частично.

Прокуратура же в свою очередь считает, что вида экс-банкира полностью доказана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что журналистка упала в обморок во время оглашения приговора Роберту Мусину.