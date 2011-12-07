Тело без вести пропавшей женщины было найдено в Казани

Жительница Казани 49 лет разыскивалась после того, как 19 августа текущего года уехала на личном автомобиле из дома и не вернулась. Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя неделю автомобиль пропавшей женщины был найден на улице Товарищеской, а в нем и тело разыскиваемой. Отмечается, что на нем не было обнаружено признаков насильственной смерти, в салоне находились деньги и ценности. При этом специалисты пришли к выводу, что в течение нескольких дней женщина жила в машине и пила спиртное.