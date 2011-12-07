В Татарстане руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 92 млн рублей

В Татарстане на руководителя фирмы «Конвентстройинжиниринг» завели уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 92 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

По версии следствия мужчина вносил ложные сведения в налоговые декларации и иные документы с целью необоснованной налоговой выгоды. На данный момент проводятся обыски для установления всех обстоятельств. Расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере» продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Сбербанк» подал в суд на руководителя бренда ALGA по делу о банкротстве.