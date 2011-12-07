Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 92 млн рублей

Мужчина вносил в документы ложные сведения.

В Татарстане на руководителя фирмы «Конвентстройинжиниринг» завели уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 92 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану. 

По версии следствия мужчина вносил ложные сведения в налоговые декларации и иные документы с целью необоснованной налоговой выгоды. На данный момент проводятся обыски для установления всех обстоятельств. Расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере» продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Сбербанк» подал в суд на руководителя бренда ALGA по делу о банкротстве.

КВ
Лента новостей