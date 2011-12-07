В лесу под Казанью нашли потерявшуюся женщину, которая ушла за грибами

Спасатели помогли заблудившейся женщине выбраться из леса недалеко от Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Женщина сама обратилась за помощью позвонив на номер экстренных служб, она рассказала, что ушла за грибами и потерялась около конного завода в Ореховке.

Место нахождение «потеряшки» удалось определить благодаря слаженным действиям спасателей, ее вывезли из леса на квадроцикле. Женщину отогрели и напоили горячим чаем.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о другом потерявшемся мужчине, которого нашли застрявшим в заборе.