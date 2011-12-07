В Набережных Челнах произошел крупный пожар из-за возгорания крыши бокса

В Набережных Челнах произошло возгорание крыши бокса — одноэтажного здания размером 120×24 метров. Об этом этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Полиграфической поступило в полдень. На место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение города. К тушению огня привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

Площадь пожара сейчас устанавливается. Ориентировочно огнем охвачена 1 тыс. кв. м.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Бугульминском районе во время пожара погибло два человека.